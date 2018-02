Um homem vítima de fraude vai ser indenizado em R$ 5 mil pelas Lojas Renner. A sentença é do juiz da 1ª Vara Cível de Brasília (Tribunal de Justiça do Distrito Federal), e cabe recurso. Ao tentar realizar uma compra parcelada, ele ficou sabendo que teve seu nome utilizado indevidamente em contrato de terceiro com a loja.

