Recusa em pagar seguro rende indenização A 6ª Vara Cível do município do Rio de Janeiro condenou a Bradesco Seguro e Previdência a pagar uma indenização no valor de 150 mil à esposa e à neta de um de seus contratantes. A empresa havia negado o pagamento do seguro às beneficiárias após a morte acidental do cliente, titular da apólice, em 2007