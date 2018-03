Recusa de cobertura de cirurgia rende indenização

A Unimed Fortaleza foi condenada a indenizar em R$ 5 mil uma consumidora que teve o nome negativado indevidamente. A decisão foi da 7ª Vara Cível do Fórum Clóvis Beviláqua, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE). Como o plano de saúde demorava a autorizar uma cirurgia de emergência de um primo (que sofreu acidente de trânsito), a consumidora emitiu cheque caução para o Hospital da Unimed fazer o procedimento imediatamente. Após o falecimento do primo, a vítima procurou a Unimed, que se recusou a cobrir a cirurgia.

