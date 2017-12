Texto de Eleni Trindade

O brasileiro joga comida no lixo. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), de 43,8 milhões de toneladas de lixo geradas anualmente no País, mais da metade (26,3 milhões) é composta por restos de alimentos. Segundo a ONG Banco de Alimentos, esse desperdício poderia alimentar um terço das pessoas que passam fome no Brasil.