Receita permite parcelamento de débitos de vários tributos a partir de segunda-feira

RENATA VERÍSSIMO – O ESTADO DE S. PAULO

BRASÍLIA – A Receita Federal irá permitir, a partir de segunda-feira, o parcelamento de débitos de tributos para quem já aderiu a outros

programas desse tipo. O contribuinte poderá dividir valores de até R$

100 mil por tributo em um prazo de até 60 meses. Estão excluídos apenas

os débitos previdenciários.

A técnica da Coordenação de Arrecadação e Cobrança da Receita Neuza

Silva explicou que a Lei 10.522, de julho de 2002, havia vedado o

parcelamento de alguns tributos, como o Imposto de Renda Retido na

Fonte (IRRF) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), e a

possibilidade de haver mais de um parcelamento por contribuinte no

mesmo tributo.

A partir de segunda-feira, a Receita, no entanto, estará implementando

a Portaria 222, de junho de 2005, que derrubou estas proibições. Com

isso, o contribuinte poderá solicitar o parcelamento de vários

tributos, desde que no limite de R$ 100 mil para cada um, mesmo que já

tenha outros parcelamentos.

A permissão vale, inclusive, para o IRRF ou tributos e contribuições

retidos ou descontados de terceiros e não recolhidos aos cofres do

governo. Para débitos acima do valor de R$ 100 mil continuam valendo as

vedações estabelecidas na Lei 10.522.

Outra novidade é que a solicitação de parcelamento deve ser feita

exclusivamente na página da Receita na internet –

www.receita.fazenda.gov.br – e não será mais exigida a certificação

digital. Para facilitar o processo, o código de acesso será obtido no

site do órgão. Segundo Neuza Silva, a medida visa desafogar as unidades

da Receita em todo País.