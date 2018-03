Receita lança nova página do IR 2010

A Receita Federal colocou à disposição dos contribuintes uma nova página em seu site que concentra informações úteis sobre a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2010.

Nele é possível encontrar os programas necessários para montar e enviar a declaração, além de informações sobre os passos referentes à declaração, o pagamento de imposto devido, retificação até a restituição. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br/irpf2010.

Para quem está em dúvida quanto à necessidade de declarar, há até um questionário que, depois de respondido, informa o contribuinte se ele deve declarar. “Antes, as informações estavam dispersas”, disse a coordenadora-geral de atendimento da Receita, Maria Helena Cotta Cardozo.

Com o site, a Receita quer minimizar os erros em declarações, já que 63% das um milhão de declarações que caíram na malha fina no passado foram resolvidos com uma retificadora online.

Na manhã de ontem, primeiro dia de entrega das declarações, usuários tiveram dificuldades para fazer download dos programas. A Receita informou, à tarde, que a situação já estava normal.

Contribuintes que quiseram entregar a declaração no primeiro dia têm uma razão: em tese, quem declara nos primeiros dias tem mais chances de receber a restituição nos primeiros lotes.

“Não há provas técnicas de que isso aconteça”, afirma Sebastião Gonçalves, do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (CRC-SP). “Já vi gente entregar no começo e só receber no último lote”, diz. Welinton Mota, diretor da Confirp, afirma que, quanto mais complexa a declaração, maior a chance de demora. “Se há várias fontes pagadoras, serão feitos mais cruzamentos”, avalia.