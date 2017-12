A DaimlerChrysler convocou, no dia 10/11, os proprietários do Jeep Cherokee Sport ano/modelo 2002 a 2006 e do Jeep Grand Cherokee ano/modelo 2000, a contatarem imediatamente a empresa. Os modelos podem apresentar desconformidades e por isso estão sendo convocados em recall.

Mais informações pelo telefone 0800-703-7150 e o site www.jeep.com.br.