A Pepsico do Brasil iniciou nesta sexta-feira o recall da linha Toddynho com T-Nutre, envolvendo os produtos Toddynho Chocolate, Toddynho Fit e os sabores Brigadeiro e Napolitano, com data de validade até 28 de agosto de 2007.

