Recall de veículos Volvo XC90/2006

A Ford convoca os proprietários dos veículos da marca Volvo abaixo identificado, a contatarem alguma concessionária para a substituição dos terminais de direção.

Modelo: XC90 – ano de fabricação 2006

Nº de série dos chassis: 236042 a 267372

No comunicado a empresa informa a possibilidade de ruptura do parafuso da

junta esférica que prende o terminal de direção à roda, o que dificulta o

controle do veículo e pode causar acidentes.

Mais informações pelo telefone 0800-707-7590 ou pelo site www.volvocars.com.br



Fonte: Procon-SP