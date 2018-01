Recall de veículos Passat e Passat Variant

A Volkswagen convoca os proprietários dos veículos modelo Passat 2.OL FSI e Passat Variant 2.OL FSI, ano/modelo 2006 com numeração de chassis abaixo identificados, a contatarem a rede autorizada para verificação do motor do limpador do pára-brisa e, se necessário, a montagem de uma cobertura plástica.

Nº de série dos chassis

6E 000051 a 6E 168000

6P 000003 a 6P 165401

Mais informações pelo telefone de sua central de relacionamento (0800-019-5775) e o site www.vw.com.br.

Fonte: Procon-SP