Recall de veículos Ford

A Ford está convocando os proprietários dos veículos da marca Volvo abaixo identificados, a contatarem a rede de distribuidores Volvo Automóveis para a substituição do eletroventilador.

MODELO

XC90 – ano de fabricação: 2007 Nº de série dos chassis

YV1CZ595771362316

YV1CZ595771362543

YV1CZ595771362556

YV1CZ595771362567

YV1CZ595771362581

YV1CZ595771362604

YV1CZ595771362612

YV1CZ595771362633

YV1CZ855671363311

YV1CZ855671363313

YV1CZ855671363316

YV1CZ855671363333

YV1CZ855671363335

No comunicado a empresa informa a possibilidade de corrosão da cobertura metálica do eletroventilador, podendo causar a entrada de umidade e ocorrer curto-circuito no componente, com risco de incêndio.

A Ford informa que o atendimento terá início no próximo dia 12 e disponibiliza o telefone de sua central atendimento 0800 707 7590 e o site www.volvocars.com.br.

Fonte: Procon-SP