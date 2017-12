Recall de utilitários da Renault

A Renault está convocando os proprietários dos veículos Master, modelos Furgão e Minibus fabricados entre novembro de 2005 e fevereiro de 2006, a comparecerem a uma concessionária e eventual substituição do conjunto de freios traseiros (freio de mão/estacionamento).

Não há risco da perda de eficácia do freio de estacionamento, principalmente em planos inclinados. Esclarece, ainda, que o funcionamento do freio de estacionamento não tem nenhum vínculo com o sistema de freio hidráulico.

Mais informações pelo: 0800-055-5615 ou no site: www.renault.com.br