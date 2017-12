Proprietários dos veículos Volvo XC90, modelos com fabricação de 2003 a 2006, com numeração de chassis entre 0000001 a 02333242, estão sendo convocados a ir a uma concessionário Volvo para agendar a substituição dos terminais de direção.Foi detectado um problema no sistema de suspensão que pode afetar a a direção do veículo.

Para agendar a troca da peça ligue no antendimento da montadora no telefone 0800 707 7590 ou acesse o site www.volvocars.com.br.