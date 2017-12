Recall de motos BMW

A BMW convocou os proprietários das motocicletas modelos K 1200 S e

K 1200 R, chassis abaixo identificados, fabricadas entre 2003 e 2006, a procurarem uma concessionária autorizada para substituição da tampa do reservatório do óleo do motor.

MODELO CHASSIS FINAIS

K 1200 S ZL90512 a ZL99911 e ZR80112 a ZR86097 K 1200 R ZN 10683 a ZN 20125

A empresa informa que foi constatado que a utilização frequente da motocicleta em trajetos curtos e sob temperatura ambiente inferior a 0°C pode congelar a água acumulada no respiro do reservatório de óleo do motor e causar o rompimento desse reservatório, ocasionando a perda de óleo sobre a roda traseira, com risco de acidente e danos físicos aos ocupantes da motocicleta.

Mais informações pelo 0800-707-3578, das 9h às 16h