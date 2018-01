Recall de lavadoras de roupas GE

A Mabe Itu Eletrodomésticos S/A convocou, em 17 de junho, os compradores

de lavadoras de roupas da marca GE 220V, fabricadas entre 1/6 e 7/12/2006, a contatarem a empresa para substituição do interruptor de corrente elétrica acionado pela tampa.

No comunicado a empresa informa que há possibilidade de ocorrência de um

curto-circuito que pode, em caso extremo, levar ao risco de fogo.

Para saber se o produto se encaixa nesta convocação, é necessário

identificar o número que está abaixo do código de barras na etiqueta

atrás da lavadora e verificar junto ao site www.geeletrodomesticos.com.br, no link Fale Conosco ou pelo telefone 0800-771-1733. Em caso positivo o consumidor deve agendar uma visita técnica para substituição do componente.

Fonte: Procon-SP