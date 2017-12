Atenção proprietários de veículos Volkswagen. A montadora está convocando os donos dos modelos Gol 1.0, Fox 1.0, Kombi 1.4, a comparecerem a alguma concessionária Volkswagen a partir do dia 29 de maio. A medida é necessária para a instalação gratuita de uma nova versão do software dos motores, com o objetivo de evitar falhas de funcionamento.

