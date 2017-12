Recall de cinto de segurança do Scénic

A Renault convoca os proprietários dos veículos do modelo Scénic a

contatarem as concessionárias para a substituição dos fechos dos cintos de segurança dos bancos dianteiros:

MODELO

Scénic gasolina 1.6 16V – ano de fabricação: 1999 a 2005 Nº de série dos chassis

93YJA0025YJ049774 a 93YJA00225J612892 MODELO

Scénic Hi-Flex 1.6 16V – ano de fabricação: 2005 Nº de série dos chassis

93YJA15355J577081 a 93YJA15255J613977 MODELO

Scénic gasolina 2.0 8V – ano de fabricação: 1999 a 2001 Nº de série dos chassis

93YJAMG25YJ049877 a 93YJAMG352J314883 MODELO

Scénic gasolina 2.0 16V – ano de fabricação: 2001 a 2005 Nº de série dos chassis

93YJA10351J136268 a 93YJA1D355J611047

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No comunicado, a empresa informa a possibilidade de quebra do fecho dos

cintos de segurança dianteiros que pode ter como conseqüência, aumentar

o risco de ferimentos graves ou fatais em caso de acidentes, observadas

as condições de funcionamento do componente.

Mais informações pelo telefone 0800-055-5615 e no site www.renault.com.br

Fonte: Procon-SP