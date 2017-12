Recall de carros Volvo

A Ford convoca os proprietários dos veículos da marca Volvo abaixo identificados, a procurarem a rede de distribuidores Volvo Automóveis para a substituição da conexão do sistema de ventilação do carter de óleo do motor.

MODELO

XC90 – ano de fabricação: 2003/2004 Nº de série dos chassis

000690 a 085505 MODELO

S80 – ano de fabricação: 2003/2004 Nº de série dos chassis

297000 a 366078

Mais informações pelo telefone 0800 707 7590 ou pelo site www.volvocars.com.br

Fonte: Procon-SP