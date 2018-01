A DaimlerChrysler convoca, desde 25 de abril, os proprietários dos caminhões da marca Mercedes-Benz abaixo identificados, a contatarem as Concessionárias de Veículos Comerciais Mercedes-Benz para substituição do suporte de fixação da central elétrica do painel frontal.

Modelos (Atego e Axor) fabricados de setembro de 2004 a março de 2007. Informações dos modelos específicos no site da montadora (http://www.mercedes-benz.com.br/)

Fonte: Procon-SP