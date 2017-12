Recall de bonecas

A empresa de brinquedos Mattel iniciou em novembro um processo de recall preventivo dos itens da linha Polly Pocket, fabricados até abril de 2005, que possuem acessórios imantados (com imãs). A necessidade do recolhimento do produto e troca por outro equivalente ou devolução do dinheiro aconteceu porque há a possibilidade de descolamento dos pequenos ímãs contidos nas peças desses produtos que podem ser ingeridos ou inalados por crianças, causando lesões graves.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.