Recall de bateria e notebooks

A Sony convocou os consumidores que adquiriram notebooks da marca Sony VAIO e as respectivas baterias a procurarem a empresa para fazer a substituição dos itens.

As baterias podem superaquecer gerando risco de fogo. As baterias foram fabricadas pela Sony e foram vendidas separadamente ou em conjunto com

notebooks Sony VAIO entre os meses de dezembro de 2004 e outubro de 2006.

Modelos de Notebooks:

VGN-FE550FM (PCG-7H1P);

VGN-FE550G (PCG-7H1L);

VGN-FE570G (PCG-7H2L);

VGN-T240P (PCG-4D1L);

VGN-T250 (PCG4D1L);

VGN-T250P (PCG4D1L);

VGN-T260P (PCG-4DL1);

VGNT270P (PCG4D1L);

VGN-T330FP (PCG4E1P);

VGN-T340P (PCG-4E1L);

VGN-T350 (PCG-4E1L);

VGN-T350P (PCG-4E1L);

VGN-T360P (PCG-4E1L);

VGN-T370P (PCG-4E1L)

Modelos de baterias:

VGP-BPS2B;

VGP-BPS3A

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empresa informa que se o notebook estiver dentre os modelos acima

citados é necessário remover a bateria – para verificar o número de

série – e acessar o site www.sony.com.br/suportevaio ou entrar em contato com a Sony para determinar se o modelo está incluído no recall.