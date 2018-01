Recall de bateria de notebook

A Dell Computadores realiza campanha de recall das baterias da marca Dell com células fabricadas pela Sony. O recall começou em agosto de 2006. A empresa orienta os proprietários das referidas baterias a procurarem a empresa a fim de fazerem a substituição do acessório que, em algumas circunstâncias raras, podem superaquecer, gerar faíscas e fogo.

As baterias foram comercializadas no período entre 1º de Abril de 2004 e 18 de julho de 2006, com os modelos abaixo ou adquiridas avulsas como baterias secundárias:

• Latitude: D410, D500, D505, D510, D520, D600, D610, D620, D800, D810;

• Inspiron: 6000, 8500, 8600, 9100, 9200, 9300, 500m, 510m, 600m, 6400, E1505, 700m, 710m, 9400, E1705;

• Dell Precision Mobile Workstations: M20, M60, M70, M90;

• XPS: XPS, XPS Gen 2, XPS M170 e XPS M1710.

A Dell ressalta que apenas as baterias estão sujeitas à substituição e não os notebooks.

Mais informações pelo telefone 0800-970-3355 ou no site www.dellbatteryprogram.com