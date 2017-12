Recall de bateria de notebook

A Lenovo anunciou em seu site, no dia 01/03, o recall de baterias de íon de lítio de 9 células para uso com computadores notebooks da linha ThinkPad, modelos abaixo relacionados, distribuídos entre novembro de 2005 e fevereiro de 2007.

As baterias foram vendidas com notebooks novos ou como baterias de reposição ou opcionais para os modelos abaixo fornecidos com baterias de 9 ou 6 células. Somente as baterias de 9 células com o número de peça FRU P/N 92P1131 estão incluídas no recall.

Os consumidores que possuem os notebooks dos modelos especificados devem entrar em contato com a Lenovo para verificar se há necessidade da substituição das referidas baterias.

Modelos de notebooks: · ThinkPad séries R60 e R60e; · ThinkPad séries T60 e T60p; · ThinkPad séries Z60m, Z61e, Z61m e Z61p.

O consumidor deve procurar mais informações no site da empresa

www.lenovo.com.br ou por meio do telefone 0800-701-4817.

Fonte: Procon-SP