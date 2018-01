A DraimlerCrysler está convocando os proprietários dos veículos Dodge Ram 2500, fabricados em 2005, a procurar uma concessionária Dodge para substituição e reprogramação gratuita do módulo de controle do freio (ABS).

A empresa constatou a possibilidade de ocorrer o travamento espontâneo do freio, devido a uma falha no módulo de controle do sistema ABS.

Mais informações no telefone 0800-703-7140 ou no site www.dodge.com.br

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.