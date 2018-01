Texto de Maíra Teixeira

O ranking do Banco Central apresentou uma boa surpresa na atualização deste mês: queda considerável no números de reclamações referentes ao atendimento dos bancos com mais de 1 milhão de clientes. A área é a que tem o maior número de queixas nos levantamentos. As informações podem ser conferidas no (http://www.bcb.gov.br/?RANKING), no link reclamações mais freqüentes.