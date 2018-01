Viajar de avião por apenas R$ 25. É difícil acreditar que isso seja possível. E realmente não é. No entanto, é isso que está sendo anunciado no site da Gol Linhas Aéreas, desde o começo de maio. Com o sucesso da promoção, a empresa divulgou nota à imprensa na quinta-feira (1º de junho) avisando sobre a prorrogação até dia 5 (o final estava marcado para 1º de junho).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.