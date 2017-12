Texto de Maíra Teixeira

Quarenta e dois por cento da população brasileira compra produtos piratas, segundo pesquisa da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), divulgada em outubro. Isso representa 79 milhões de pessoas que consomem produtos sem saber sua origem, como é feito, a qualidade e, o que é pior, sem nenhuma chance de reclamar em caso de defeitos.