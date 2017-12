Quase 80% dos copos de café estão irregulares

Texto de Maíra Teixeira

O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-SP) verificou a qualidade dos populares copinhos descartáveis de café, de 50 mililitros, e o resultado não foi dos melhores. Das 24 marcas testadas apenas 5 foram aprovadas. Segundo o Ipem, o resultado indica que as empresas têm diminuído a qualidade dos produtos e estão oferecendo copos finos, leves e pouco resistentes. Algumas empresas têm mais de uma marca no mercado.

Os fabricantes reprovados são Wal-Mart e Makro (ambas com marca própria), Belplast, Clear Cup, Copobrás, Zanini, Copaza, Plásticos Danúbio, Icopp e Minaplast. As empresas com produtos dentro das especificações e normas brasilieras são Inajá, Dixie e Zannata.