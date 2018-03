Quando o convênio negar procedimento médico complexo, recorra à Justiça

A Justiça continua sendo o caminho mais rápido para que o consumidor consiga se submeter a alguns procedimentos médicos negados pelos planos de saúde – geralmente os de maior complexidade.

O Poder Judiciário tem entendido que, como as cláusulas são determinadas unilateralmente pela empresa de saúde, muitas vezes elas ferem o que determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Para garantir esse direito, é importante que o consumidor tenha tudo documentado e acione a Justiça o mais rápido possível. Até mesmo nos finais de semana há plantões nos tribunais.

O artigo 46 do CDC diz, ainda, que as cláusulas contratuais serão interpretadas favoravelmente ao consumidor.

As normas do Código de Defesa do Consumidor se sobrepõem às cláusulas contratuais limitativas ou excludentes dos riscos, que podem ser consideradas abusivas.

