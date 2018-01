Quando a formatura vira um pesadelo

Saulo Luz

Alunos contratam uma empresa para organizar a festa de formatura da turma. Geralmente os pagamentos são mensais até a data da festa. Às vésperas da celebração, os estudantes descobrem que a empresa não entregou o prometido e impõe obstáculos para o cancelamento de contratos.

A pedagoga Carmem Fátima Jesus Araújo, de 51 anos, passou por uma situação estressante em dezembro de 2009. Ela assinou um contrato para formatura do curso de pós-graduação em alfabetização, mas a empresa reluta em cumprir uma cláusula do contrato: a de cancelamento. A formatura aconteceria no dia 30 de abril de 2010 e Carmem já havia pago todos os cheques em dia.

Porém, por causa problemas particulares, ela não poderia comparecer à formatura e pediu o cancelamento em fevereiro. “Como estava dentro do prazo para cancelar, que é de até dois meses antes da formatura, a empresa aceitou o cancelamento e prometeu que eu receberia metade do valor – conforme estipulado no contrato. Acontece que até hoje ela ainda não recebeu nada de volta.”

A consumidora ligou três vezes ao dia para a empresa para ser ressarcida. “Eles só anotam meus recados e não fazem nada para resolver a minha situação. Paguei o valor integral, desisti e não fiz a formatura. Gostaria de ser ressarcida com juros devido a canseira.”

De acordo com a Fundação Procon-SP, é considerada abusiva a cláusula que estipular a perda total dos valores desembolsados, no caso de cancelamento.

“Não há uma regra geral de quanto a empresa pode descontar, mas é absurda a retenção total do valor. Por isso, é importante que a comissão de formatura avalie bem isso na hora de fechar o negócio. É preciso que o contrato diferencie caso a caso, já que alguns alunos cancelam a festa por motivos de força maior, como morte de colegas ou até a reprovação no curso”, diz Solange Silva, técnica do Procon-SP.

A comissão eleita pelos alunos deve, ainda, fazer uma pesquisa de preços bem detalhada, ponderando sobre possíveis vantagens oferecidas por diferentes empresas. “É interessante também vistoriar os locais dos eventos, comparecer em eventos promovidos pela empresa e provar o cardápio”, lembra Mariana Ferreira Alves, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

Como o contrato de formatura é coletivo, cada aluno deve ter uma cópia – que deve identificação as partes, datas, horários e locais e todos detalhes.

“É bom lembrar ainda que nenhuma cláusula pode impedir que o convidado entre na festa com câmeras fotográficas. Isso é uma prática abusiva”, diz Mariana. “Se a empresa descumprir as promessas, os formandos podem recorrer ao Procon-SP ou à Justiça. “Para isso, recomendamos que os alunos registrem todos os problemas, inclusive com fotos e imagens, se possível.”