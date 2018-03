Qualidade da rede de assistência técnica deve ser avaliada na hora da compra

Detalhe pouco lembrado na hora de comprar, mas de muita importância: ao adquirir produtos eletrônicos, é fundamental que o consumidor verifique a rede de assistências técnicas autorizadas oferecida pelo fabricante. Não se esqueça de que o produto um dia pode quebrar, e no período da garantia.

Por isso, antes de optar por uma marca de eletroeletrônico, procure os endereços das assistências técnicas no manual do aparelho ou peça para o vendedor mostrar.

Assim, você pode até dar preferência para marcas que possuem endereços de atendimento próximos de sua residência e poupar o trabalho de ter que percorrer longas distâncias para consertar o produto.

É bom lembrar que marcas como Gradiente e Philco estão passando por reestruturação. Seus clientes, freqüentemente, encontram dificuldades para consertar os produtos, seja por falta de peças ou recusa de atendimento das autorizadas.

