Punição foi muito severa, reclama a TIM

ANNE WARTH

A punição foi muito severa. Essa foi a principal reclamação da operadora TIM sobre a proibição de vender novas linhas em vários Estados do País. As queixas dos diretores da empresa foram feitas diretamente ao ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.

Segundo o ministro, o encontro realizado ontem foi muito positivo, apesar das queixas da severidade da Agência Nacional de Telecomunicações.

“Ouvi uma série de ponderações sobre medidas adotadas pela Anatel na semana passada. Eles reclamaram um pouco da severidade das medidas”. Estiveram presentes à reunião, além de Bernardo, o presidente da Telecom Italia, Franco Bernabè, o diretor presidente da TIM Celular no Brasil, Andrea Mangoni, e o diretor de Assuntos Regulatórios e Relações Institucionais da TIM no Brasil, Mario Girasole.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bernardo afirmou que os diretores relataram que as medidas tiveram impacto muito forte e pesado sobre o valor de mercado das empresas do grupo. Segundo eles, a perda foi de US$ 2,5 bilhões. “Eles achavam que talvez uma medida menos drástica fosse mais adequada, mas eu acredito que essa é uma perda momentânea.”

A empresa volta a se reunir com a diretoria da Anatel hoje, quando pretende levantar dados adicionais solicitados pelo órgão. “Temos interesse que esse plano seja aprovado o quanto antes para que as operações da empresa voltem à normalidade. A Anatel recebeu um plano bem detalhado. Amanhã (hoje) teremos algumas informações adicionais, e depois disso a agência terá todos os elementos técnicos para decidir rapidamente sobre a volta da normalidade das operações da empresa”, disse Bernardo.

Já o diretor executivo de planejamento da Oi, João de Deus, entregou ontem à Anatel) para apresentar o plano de investimentos da companhia para os próximos dois anos. Desde segunda-feira, a Oi está proibida de vender novos chips de telefonia e internet móvel nos Estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Amapá.

Dilma atenta

As reclamações que as empresas de telefonia fizeram a respeito das dificuldades para a instalação de antenas nas cidades chamaram a atenção da presidente Dilma Rousseff, segundo Paulo Bernardo. O ministro explicou que 250 municípios no País têm legislação própria que estabelecem regras para instalar antenas de telefonia celular.

“O governo tem trabalhado em um projeto de lei a ser enviado ao Congresso para regular essa questão e quer incluir no texto a possibilidade de que as empresas compartilhem antenas. Temos consultado as empresas sobre o compartilhamento de torres.” Porém, se aprovado pelo Congresso, a lei terá validade apenas nas cidades que não possuem leis sobre o assunto.

Bernardo disse que falou com o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati sobre a questão. A cidade possui uma lei própria que, segundo as empresas, dificulta a instalação de antenas. “Eu propus que interagíssemos e aproximássemos posições”.

É o caso também da cidade de Campinas, que possui uma legislação bastante rígida, avaliou o ministro. “Se as prefeituras fazem uma legislação muito restrita sobre antena, fica difícil cobrar melhorias.”