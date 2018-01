Pulso x minutos: proibida a propaganda

Ricardo Morishita, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) afirma que foi correta a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que proibiu as empresas de telefonia fixa de fazer qualquer tipo de propaganda de planos individuais de serviços. A intenção da agência é evitar que o consumidor se confunda com a mudança do sistema de pulso para minuto

“Acho super importante para que se garanta ao consumidor o acesso transparente à informação, o que não vinha ocorrendo, pois as telefônicas estavam informando muito mais sobre seus planos alternativos do que sobre os planos obrigatórios, determinados pela Anatel”, diz Morishita.

A proibição vai até 31 de julho quando estará implantada em todo o País a nova forma de cobrança, que passa a ser por minutos e não mais por pulsos. A intenção é evitar que essas propagandas confundam o consumidor nesse momento de transição. Está proibido também a propaganda direta, como a prática de telefonemas para a casa do cliente. Agora, as concessionárias só poderão fazer propaganda dos dois planos obrigatórios definidos pela Anatel: o básico e o alternativo.

