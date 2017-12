Publicidade enganosa na mira do DPDC

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) instaurou nesta quarta-feira (10) processo contra a FlashStar Home Video por oferta incorreta e publicidade enganosa na venda de DVDs. A denúncia foi encaminhada pelo Juizado Especial Cível de Araraquara, no Interior de São Paulo.

Segundo o DPDC, as embalagens e rótulos dos DVDs apresentavam opções a mais do que os produtos realmente apresentavam, como versão widescreen 16:9 e sistema de som 5.1 no idioma Português. A empresa tem 10 dias para enviar defesa ao DPDC.A multa prevista em caso de condenação pode chegar a R$ 3,2 milhões.

