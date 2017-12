Texto de Andréia Fernandes

Que tipo de influência a propaganda exerce no consumidor? Ela interfere no consumo consciente? Essas foram algumas das questões discutidas no seminário “Publicidade e sua influência no ato de consumo”, o segundo da série Educação para o Consumo II, promovido pelo Jornal da Tarde e realizado no último dia 23 no auditório do Grupo Estado.