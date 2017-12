Promoção ou armação? Fique atento

Coluna de Josué Rios, publicada em 5/12

Em época de Papai Noel deve-se acreditar em certas promoções como se acredita na existência do bom velhinho.

É que o momento é apropriado para mentiras como as campanhas publicitárias de financiamento a juro zero, a venda de celular, DVD e carro a preços imperdíveis, mas que nunca são encontrados pelo consumidor. Sem contar que no fim do ano também se alastra o festival de brindes e sorteios de veículos, casas e viagens que são prometidos aos clientes de lojas e shoppings, cujos ganhadores nem sempre têm o seu direito respeitado.