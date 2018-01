Promessa de financiamento não cumprida rende indenização

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) manteve sentença de primeira instância que condenara o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 158,4 mil, a título de indenização por danos morais e materiais, causados a um correntista em razão da promessa não cumprida de financiamento feita pelo gerente de uma agência do município de Araputanga (345 km a oeste de Cuiabá). Os magistrados não acolheram a apelação cível do banco sob alegação de ausência de documentos que comprovassem as acusações.

