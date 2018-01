Proibição que causa transtornos

Texto de Eleni Trindade

Durante ou depois de uma atividade de lazer com a família e os amigos pode surgir aquela vontade irresistível de beliscar alguma coisa. Por isso, muitas pessoas costumam preparar com antecedência alguns lanches e guloseimas para saborear num parque de diversões ou durante uma sessão de cinema.

Mas alguns espaços de lazer restringem a entrada de alimentos. E essa restrição soa estranha para algumas pessoas como a consumidora Cristiane Lopes. “Fui pela primeira vez ao parque Hopi Hari e logo na entrada havia dois homens com uma vareta na mão revistando as bolsas das pessoas à procura de alimentos”, descreve. “Considero isso absurdo e fiquei indignada com a humilhação das pessoas que tinham algum tipo de alimento nas bolsas e foram obrigadas a jogá-los fora para entrar no local”, diz ela.