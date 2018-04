Programa para avaliar plano de saúde entra no ar em abril

MARCOS BURGHI – JORNAL DA TARDE

O programa que permitirá aos consumidores verificar as condições para a troca de plano de saúde sem o cumprimento de novas carências deve estar disponível para consulta no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na primeira semana de abril. Segundo Fausto Pereira dos Santos, presidente da ANS, a parte técnica já está concluída.

Pereira informou que o programa estará no ar até a data do início do prazo da portabilidade, em 15 de abril. “Nossa meta é colocá-lo no ar já na primeira semana de abril”, afirmou. Ele acredita que até o final deste mês uma primeira versão do sistema chegue aos órgãos de defesa do consumidor para avaliação.

A ANS e a Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP) assinaram ontem acordo que prevê a troca de informações entre ambas as instituições, além da capacitação de técnicos do Procon-SP na fiscalização das regras da portabilidade.

Pereira não entrou em detalhes sobre o futuro dos cerca de 275 mil clientes da Avimed Saúde, que terá de transferir esses segurados para outras operadoras. O prazo de 30 dias, determinado pela ANS, acaba em 20 de março, com possibilidade de prorrogação por mais 15 dias.



Hildebrando: associado da Avimed pagou exames do próprio bolso (FOTO: JF DIORIO/AE>

Enquanto a situação não se define, os segurados da empresa enfrentam problemas. É o caso do aposentado Hildebrando Lamberti, 71 anos. Ele conta que há cerca de um mês, a mulher tentou fazer alguns exames, mas não encontrou quem aceitasse atendê-la pelo plano da Avimed. “O jeito foi pagar do próprio bolso.”

A Avimed Saúde informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que está tentando renegociar com os profissionais e laboratórios credenciados para que o atendimento seja prestado sem problemas até que os usuários possam ser transferidos para outros planos.