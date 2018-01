Texto de Eleni Trindade

Festa junina é sinônimo de alegria, boa comida e brincadeiras. Por essas e outras razões cada vez mais as pessoas têm prolongado as comemorações e promovido “festas julinas”. E este ano os festejos têm ainda mais brilho e servem de motivos para as cores das bandeirinhas verde-amarelas, pois coincidem com a competição mais importante do futebol mundial – a Copa do Mundo.