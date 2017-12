Coluna de Josué Rios, publicada em 13/02

Quando o produto novo adquirido pelo consumidor apresenta defeito, o adquirente não tem o direito à troca da mercadoria de imediato. Por quê? Porque o artigo 18 do Código do Consumidor, em lugar de determinar a substituição imediata do produto bichado, primeiro dá ao fabricante ou importador a chance de reparar o defeito, desde que o conserto seja realizado no prazo máximo de 30 dias.