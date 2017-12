Coluna de Josué Rios, publicada em 20/02

Na semana passada, comentei a norma do Código de Defesa do Consumidor que concede ao fornecedor o prazo de 30 dias para consertar o produto defeituoso, deixando claro que somente se a empresa não resolver o problema no prazo acima é que o consumidor adquire o direito de exigir a troca do produto ou o cancelamento da compra.