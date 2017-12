Texto de Maíra Teixeira

O Procon-SP tem novo diretor: o procurador estadual Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer. Ele foi escolhido pelo governador José Serra numa lista tríplice apresentada pelo conselho curador do órgão.

“Minha expectativa é a melhor possível. Vou dar continuidade às atividades e projetos que o Procon-SP já vinha desenvolvendo. Vamos continuar o trabalho afinados com a Secretaria de Justiça procurando ter ainda mais proximidade com secretaria, com outros órgãos de defesa do consumidor e representantes da sociedade civil.”