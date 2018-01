O Procon-SP está levantando o perfil dos superendividados do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) para verificar os principais problemas desse tipo de consumidor no Estado. Para isso colocou no site (www.procon.sp.gov.br) um formulário que os mutuários podem preencher para ajudar o órgão a avaliar qual é o grau de conhecimento sobre o SFH. Para saber mais sobre superendividamento acesse a matéria publicada aqui no Blog, em 21/7.

