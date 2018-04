Procon-SP lança Guia para compras no comércio Eletrônico

A Fundação Procon-SP lançou um Guia de Comércio Eletrônico, material com dicas e orientações para o consumidor fazer uma compra mais consciente, com informações que ajudam analisar e decidir pela opção mais segura e que atenda a sua expectativa. O guia pode ser acessado no site do órgão (www.procon.sp.gov.br/pdf/acs_guia_comercio_eletronico.pdf).

O material elaborado traz, além de informações sobre as chamadas lojas virtuais, esclarecimentos a respeito de outras formas de vender produtos e serviços pela internet, como: sites de compras coletivas (para restaurantes, lojas de varejo, clínicas de estética, agências de turismo, teatro e outros), leilão virtual e até F-Commerce (nova modalidade que utiliza a rede social Facebook e clubes de compra (sites com descontos só para associados).