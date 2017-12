Procon-SP instaura processo contra aéreas

O Procon-SP decidiu instaurar processo administrativo contra as empresas aéreas Tam Linhas Aéreas e Gol Transportes Aéreos, por desrespeito e infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Representantes do órgão têm se reunido – desde o começo da crise dos controladores de vôo em outubro – com as companhias aéreas e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Infraero para pedir que solucionassem a reclamação dos consumidores e evitassem que os passageiros ficassem horas nas filas dos aeroportos sem informação e assistência.