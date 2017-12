Procon-SP deve voltar ao Sindec

Entrevista concedida à Maíra Teixeira

Melhorar e aperfeiçoar o atendimento do Procon-SP. Essa é a principal meta do novo diretor-executivo do órgão, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, nomeado, no dia 9, pelo governador José Serra. Na ordem do dia do ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Política do Consumidor (Brasilcon) e procurador do Estado de São Paulo também está a volta do órgão paulistano ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec).