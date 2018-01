Procon-SP cria núcleo de superendividamento

A Procon-SP inaugura no próximo dia 27 o Núcleo de Tratamento do Superendividamento. Essa é uma nova atividade desenvolvida pelo órgão, com objetivo de sensibilizar e alertar a sociedade para esse problema que repercute não somente para o endividado, mas também em toda economia.

O superendividamento (ou sobreendividamento) é fenômeno relativamente

recente e em expansão, ocorre quando o consumidor toma crédito na praça,

sem os cuidados necessários e compromete sua renda pessoal e familiar,

tornando-se, em curto prazo, inadimplente e incapaz não só de saldar sua

dívida, como também de adquirir novos produtos ou serviços que garantam sua sobrevivência.