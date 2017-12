Procon-SP autuará Telefônica por abusos

O Procon-SP divulgou nota à imprensa, no dia 27 de novembro, informando que vai instaurar processo administrativo contra a Telefônica, após identificar práticas abusivas ao consumidor e infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, as principais irregularidades apontadas (em trabalho realizado pelas equipes técnicas de serviços essenciais da diretoria de Atendimento e Orientação ao Consumidor e Fiscalização) foram: alteração unilateral de contrato, cobrança por chamadas não realizadas pelos consumidores, fornecimento de serviço sem solicitação do consumidor, cobrança em duplicidade de conta telefônica e de minutos de acesso à internet e descumprimento de oferta.