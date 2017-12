O Procon-SP, já faz atendimento aos consumidores superendividados passivos (dívidas decorrentes de imprevistos como desemprego, doença ou morte na família)do Estado. Reclamações e dúvidas podem ser enviadas para o site: www.procon.sp.gov.br. O objetivo é intermediar as negociações com os credores e dar informações no sentido de melhorar a condição financeira da vítima desse fenômeno econômico.

